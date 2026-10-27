وأظهرت استطلاعات ⁠رأي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن ‌الانتخابات لم ‌تتمخض عن فائز واضح فيما يبدو.

‌وتوقعت الاستطلاعات أ⁠لا يحصل رئيس الوزراء بنيامين ⁠نتنياهو ‌ولا منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت على أغلبية ⁠في الكنيست، المؤلف ⁠من ​120 مقعدا.

لكن الاستطلاعات أظهرت تقدما طفيفا لائتلاف المعارضة على ائتلاف نتنياهو، قبل أن تكشف تعادل المعسكرين، لكن كليهما يبقى بعيدا عن عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعدا في البرلمان، مما ينذر بمفاوضات طويلة وشاقة بعد انتهاء الانتخابات.

وبحسب نتائج العينات للقنوات التلفزيونية الإسرائيلية 11 و12 و13، يحصل الائتلاف الذي يقوده الوسطي آيزنكوت على ما بين 52 و53 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، بينما يحصل ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته على 50 مقعدا.

وبحسب عينة استطلاع رأي أجرتها هيئة البث الإسرائيلية، لم يحسم الأمر بعد، إلا أن كتلة آيزنكوت هي الأكبر بـ53 مقعدا، مقابل 50 مقعدا لكتلة نتنياهو.

لكن أحدث استطلاع للقناة 13 كشف تعادل المعسكرين بواقع 51 مقعدا لكل منهنا.

وتمتلك الأحزاب العربية، وفقا لاستطلاع هيئة البث، بين 17 و18 مقعدا.

وجاء ترتيب الأحزاب كالتالي وفق أحدث استطلاع للقناة 13: