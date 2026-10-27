منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، لطاقم طائرة "فلاي دبي"، تقديرا لشجاعتهم ودورهم في الحفاظ على سلامة الركاب في واقعة رحلة "فلاي دبي" يوم 30 من شهر سبتمبر الماضي.
وقلد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطاقم الأوسمة. مشيدا بدورهم ومستوى المسؤولية التي تحلوا بها في الحفاظ على سلامة المسافرين وأمنهم.
من جانبهم أعرب الطاقم خلال المراسم، عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا التكريم واعتزازهم بالوسام.
وحضر مراسم التكريم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وعدد من المسؤولين.