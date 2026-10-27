وقلد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الطاقم الأوسمة. مشيدا بدورهم ومستوى المسؤولية التي تحلوا بها في الحفاظ على سلامة المسافرين وأمنهم.

من جانبهم أعرب الطاقم خلال المراسم، عن شكرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا التكريم واعتزازهم بالوسام.

وحضر مراسم التكريم الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وعدد من المسؤولين.