وقال عباس في مقطع فيديو: "بنيامين نتنياهو يكذب ويحرض على القائمة العربية الموحدة ويستخدمها فزاعة لليمين حتى يخرج ويصوت لليكود ولليمين"، وفقما نقلت "فرانس برس".

ماذا قال نتنياهو؟

اتهم نتنياهو، الثلاثاء، الأحزاب العربية في إسرائيل بمحاولة "سرقة الانتخابات"، عقب إدلائه بصوته في العملية الانتخابية الجارية.

وبحسب نتنياهو فإن السلطات أوقفت 3 مسؤولين بارزين في حزب عربي إسرائيلي بجنوب البلاد، وبحوزتهم مظاريف مليئة بالأموال لاستخدامها في العملية الانتخابية.

في المقابل، أوضحت جهات انتخابية أن الموقوفين جرى ضبطهم بالقرب من منازلهم وقبل وصولهم إلى مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

من جانبها، أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أن الواقعة تُعد "حالة محصورة في منطقة محددة" ولن تؤثر على مجريات العملية الانتخابية.

دعوة بن غفير

دعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى مواجهة ما وصفه بـ"نسبة التصويت الجنونية" في التجمعات العربية.

وفي منشور على حسابه في "إكس"، قال بن غفير: "الآن الأمر متروك لكم. إذا كنتم تريدون أن تبقى هذه الدولة يهودية، وإذا كنتم لا تريدون أن تقع في أيدي منصور عباس وأحمد الطيبي، فاخرجوا وصوّتوا".

وأشار بن غفير بذلك إلى منصور عباس، زعيم حزب "القائمة العربية الموحدة"، وأحمد الطيبي، عضو "القائمة المشتركة"، حسبما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وفي منشور آخر، ظهر بن غفير وهو يقف أمام أحد السجون الإسرائيلية، وقال: "إذا كنتم لا تريدون للإرهابيين أن يعودوا للاحتفال داخل السجون، فاخرجوا وصوّتوا".