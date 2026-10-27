وانهارت خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وبرامج التغذية المدرسية على مستوى البلاد. فمن أصل 19,883 مدرسة في جميع أنحاء السودان، لا يوجد سوى 202 مدرسة مجهزة بمرافق لمياه الشرب، و55 مدرسة بها مرافق لغسل اليدين، و22 مدرسة تحتوي على مراحيض، بحسب نتائج المسح.

وألقت الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 بتبعات خطيرة على تعليم 19 مليون طفل بشكل متفاوت.

وقالت كير "على الرغم من ارتفاع نسبة إعادة فتح المدارس على المستوى الوطني من 32 بالمئة في أبريل 2025 إلى ما بين 62 في المئة بحلول منتصف عام 2026، إلا أن مجرد فتح المدرسة لا يعني بالضرورة أنها مهيأة لاستقبال الأطفال، إذ لا تزال مشكلات الاكتظاظ، وفقدان فرص التعلم، ومخاطر الحماية تزيد من تفاقم التكلفة الإنسانية".

وتزامن الإعلان عن نتائج المسح مع دخول المعلمين في إضراب مرحلي بسبب نقص الأجور وتدهور البيئة المدرسية.

وقالت نقابة المعلمين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن المعلمين يعيشون أوضاع سيئة للغاية مع تآكل القيمة الفعلية للأجور في ظل الانهيار الكبير للجنيه السوداني الذي انخفض بمقدار نحو 20 ضعفا منذ اندلاع الحرب حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا بنحو 10 آلاف جنيه في حين يبلغ متوسط راتب المعلم نحو 150 الف جنيه.