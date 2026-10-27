وقال المصدر إن قوات العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن تتقدمان ببطء في المنطقة، بسبب كثافة الألغام التي قال إن الحوثيين زرعوها، فضلا عن انتشار القناصة في المرتفعات الجبلية المحيطة.

في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن قوات الجماعة تصدت لمحاولة تقدم نفذتها تحشيدات من الاتجاه الجنوبي لباب المندب، مشيرا إلى استهداف تلك التحشيدات بعدد من الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة.

وأضاف سريع أن الاستهداف "أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى"، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مواقع الاستهداف، فضلا عن "تدمير عدد من الآليات وإفشال محاولة التقدم".

ويأتي تجدد المعارك في باب المندب بالتزامن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على السعودية.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة، الثلاثاء، استهداف وزارة الدفاع السعودية في الرياض ومصفاة رأس تنورة النفطية في شرق المملكة بصواريخ باليستية، من دون تأكيد سعودي لهذه الادعاءات بشأن المواقع المستهدفة.

وقال سريع إن قوات الجماعة استهدفت وزارة الدفاع في الرياض، مضيفا أن الصاروخ أصاب هدفه مباشرة.

في المقابل، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.

كما أعلن سريع استهداف مصفاة رأس تنورة بصاروخ باليستي، مدعيا أن الهجوم تسبب في اندلاع حرائق كبيرة في الموقع. وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد" باندلاع حريق في منطقة رأس تنورة في الساعات الأولى من الثلاثاء، مشيرة إلى احتوائه، فيما لم يتضح حجم الأضرار أو التأثير المحتمل على عمليات تحميل النفط.

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت مطلع أكتوبر الجاري إطلاق عملية عسكرية تحت اسم "فجر اليمن"، بهدف استعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في الساحل الغربي، كما أعلنت إحراز تقدم ميداني في مواقع قريبة من المضيق، فيما تتواصل المواجهات وسط تباين الروايات بشأن السيطرة على الأرض.