وكانت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قد فرضت هذه القيود على ليبيا عام 2015 على خلفية الصراع والأوضاع الأمنية آنذاك.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن القرار الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 23 أكتوبر الجاري، يُنهي حظراً دولياً استمر لنحو 11 عاماً.

وجاء الإعلان على لسان الأمين العام لمنظمة "إيكاو"، خوان كارلوس سالاسار، خلال افتتاح اجتماع مديري عموم الطيران المدني لدول منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة القطرية الدوحة.

وينتظر أن يسهم هذا القرار الدولي في إعادة انتشال قطاع الطيران الليبي، واستئناف شركات الطيران العالمية لرجلاتها عبر الأجواء والمطارات الليبية.