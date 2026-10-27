ونقل موقع "السومرية نيوز" العراقي عن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، قوله إن "دوي الانفجارات التي سمعت في عدد من مناطق العاصمة، ناتج عن معالجة لطائرة مسيرة في محيط أطراف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".

وكان مصدر أمني أفاد بسماع دوي انفجارات في بغداد، مشيرا إلى أن "دوي انفجارات سمعت في مناطق وسط وجنوب بغداد".

وتضم المنطقة الخضراء، مقار حكومية وبعثات دبلوماسية، بينها السفارة الأميركية.