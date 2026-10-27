ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن المستوطين نصبوا بيتين متنقلين (كرفانين) بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، على الطريق المؤدي إلى قرية بيتين.

كما أشارت مصادر أخرى إلى اقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم، قرية المغير شمال شرق رام الله، وحولت منزل أحد المواطنين إلى ثكنة عسكرية، فيما اقتحم المستوطنون أراضي زراعية في القرية.

وقالت إن "قوات الاحتلال اقتحمت فيلا مواطن وحولتها إلى ثكنة عسكرية، فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريف أراض في سهل الرفيد شرق القرية".

ووفق المصادر، اقتحم المستوطنون أراضي زراعية تعود لعائلة مواطن ونفذوا جولات استفزازية في محيط منزل شرق المغير.