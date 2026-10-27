وقالت مصادر حكومية يمنية إن القوات شنت هجوما مكثفا من عدة محاور، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في باب المندب ومناطق ذوباب والمخا والمناطق المجاورة لها.

وأكدت المصادر أن المنطقة تشهد أعنف المواجهات الميدانية منذ عام 2015، مشيرة إلى أن ضربات التحالف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وتأتي هذه التطورات الميدانية ردا على محاولات الحوثيين الأخيرة تحقيق تقدم ميداني في جبهة المضاربة المجاورة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن، شملت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية و4 منصات إطلاق ومخزن للصواريخ.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء تركي المالكي، إن العملية نفذت العملية لتحييد مصادر التهديد، ردا على الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأوضح المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العملية ركزت أيضا على قطع إمدادات الميليشيات بين مناطق سيطرتها.

وأضاف أنها شملت استهداف تحصينات وتجمعات لعناصر الميليشيات وعتادها العسكري عند خطوط التماس داخل اليمن.

وأكد المتحدث أن العملية تأتي في إطار الدفاع عن النفس وحماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، ومواجهة محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية واليمن.