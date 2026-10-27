وأفاد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في جلسة علنية عقدت اليوم بحضور محامي الدفاع المنتدبين للدفاع عن المدانين، بصدور الأحكام بحق 7 مدانين من أصول جزائرية ويحملون الجنسية الفرنسية 6 منهم بالسجن المؤبد لمدة 20 عاما وآخر لمدة 15 عاما بجريمة الانتماء إلى تنظيم داعش والعمل مع التنظيم في سوريا وبث الرعب بين المدنيين.

وقال قاضي المحكمة إن هذا القرار جاء من أجل إصلاح الذات وفسح المجال لتصويب مسار حياة المدانين.