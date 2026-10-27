وقال المومني في بيان: "تشير النتائج الأولية لهذه العمليات، حتى اللحظة، إلى خسائر كبيرة في صفوف داعش، تقدر بأكثر من 20 عنصرا، وتدمير مستودع أسلحة ضخم للتنظيم".

وكان الأردن قد أعلن أن الغارات جاءت ردا على الاعتداء الذي استهدف كنيسة في الكرك، جنوبي الأردن، مشيرا إلى أن منفذي الهجوم الأردنيين الثلاثة كانوا على ارتباط بالجماعات المستهدفة في سوريا.

وأشار المومني إلى أن الأردن امتنع عن استهداف مواقع أظهرت المعلومات وجود مدنيين فيها، معربا عن أسفه لوقوع ضحايا مدنيين في سوريا.

وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الأردن وسوريا عقب تنفيذ الضربات، بهدف توسيع نطاق التنسيق في مكافحة الإرهاب.