كما أعلنت اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الشرقية.

وجاء ذلك بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أخرى في منطقتي الرياض وجنوب المملكة.

وكانت السعودية أعلنت، الإثنين، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، شملت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية و4 منصات إطلاق ومخزن للصواريخ.

وقال المالكي، وفق وكالة الأنباء السعودية، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت العملية بهدف تحييد مصادر التهديد، ردا على الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأوضح أن العملية استهدفت أيضا قطع خطوط إمداد الحوثيين بين مناطق سيطرتهم، إلى جانب ضرب تحصينات وتجمعات لعناصر الجماعة وعتادها العسكري عند خطوط التماس داخل اليمن.

ويأتي التصعيد في ظل تكثيف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على الأراضي السعودية خلال الفترة الأخيرة.

وشملت الهجمات ضربات استهدفت مطار الرياض، أسفرت إحداها، في 10 أكتوبر، عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين، في أعنف هجوم تتعرض له المملكة منذ أكثر من عقد