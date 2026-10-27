وأوضحت الهيئة أن قرار إغلاق المعبر جاء بسبب "الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية في محافظة درعا"، دون تحديد موعد لاستئناف الحركة عبر المنفذ الحدودي.

وجاء القرار عقب إعلان الجيش الأردني تنفيذ عملية جوية داخل الأراضي السورية، أطلق عليها اسم "الردع الأردني - حمود"، استهدفت مواقع قال إنها تابعة لتنظيمات إرهابية في جنوب سوريا.

وقال الجيش الأردني إن العملية جاءت ردا على الهجوم الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف أن منفذي الهجوم على الكنيسة مرتبطون بالتنظيمات التي استهدفتها الغارات، مشيرا إلى أن مقاتلات سلاح الجو الملكي دمرت عددا من مواقع تلك التنظيمات وآلياتها.

وبحسب البيان العسكري الأردني، أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر التنظيمات المستهدفة.

دمشق تعلن حصيلة الغارات

في المقابل، أعلنت السلطات السورية، مساء الإثنين، مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء الغارات الأردنية على مواقع في ريف محافظة درعا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير الصحة في درعا، خالد العميان، أن الضربات استهدفت مواقع في منطقة الطف بالمسمية، ومحيط بلدتي نصيب والمزيريب بريف المحافظة.

وأكدت الحكومة السورية أن العملية العسكرية الأردنية نُفذت دون تنسيق مسبق مع دمشق.

وقالت في بيان إن الجهات المعنية تتابع التطورات الميدانية في الجنوب السوري، وتجري تحقيقات للوقوف على ملابسات الغارات وتداعياتها.

كما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أنها أبلغت الجانب الأردني تحفظها الكامل على تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية دون تنسيق مسبق.

هجوم كنيسة الكرك

وتأتي هذه التطورات بعد هجوم مسلح استهدف مراسم تشييع داخل كنيسة للروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك الأردنية، الجمعة الماضي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 34 آخرين، وفق حصيلة أوردتها وكالة رويترز.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما واصلت السلطات الأردنية التحقيق في ملابساته والجهات المحتمل ارتباط منفذيه بها.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الإثنين، القبض على 3 مشتبه بهم بتنفيذ الهجوم، بعد تحديد مكان وجودهم داخل منزل مهجور في منطقة الجديدة بمحافظة الكرك.

وقالت المديرية إن المشتبه بهم رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل أن تتم السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، دون وقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن.