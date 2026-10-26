وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان على منصة "إكس": "اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية".

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت السعودية تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف تابعة لميليشيات الحوثي المصنفة إرهابية في اليمن، شملت تدمير 5 أنفاق لتخزين الصواريخ الباليستية و4 منصات إطلاق ومخزن للصواريخ.

وقال المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت العملية لتحييد مصادر التهديد، ردا على الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. وأوضح المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العملية ركزت أيضًا على قطع إمدادات الميليشيات بين مناطق سيطرتها. وأضاف أنها شملت استهداف تحصينات وتجمعات لعناصر الميليشيات وعتادها العسكري عند خطوط التماس داخل اليمن.

وصعد الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السعودية، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من 10 سنوات.