أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الإثنين، بوقوع انفجار داخل سيارة على الطريق الدولية بين دمشق وحمص، في منطقة القسطل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب مصدر حكومي نقلت عنه وكالة فرانس برس.
ونقلت "سانا" عن مصدر لم تسمّه أن "انفجارا وقع داخل سيارة على طريق دمشق - حمص في منطقة القسطل... ما أسفر عن وقوع ضحايا".
وأضافت الوكالة أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث، وعملت على نقل جثث الضحايا"، فيما "باشرت الجهات المعنية إجراءاتها للكشف على المكان والتحقق من طبيعة الانفجار وأسبابه".
ولم تتضح على الفور أسباب الانفجار.