ونقلت "سانا" عن مصدر لم تسمّه أن "انفجارا وقع داخل سيارة على طريق دمشق - حمص في منطقة القسطل... ما أسفر عن وقوع ضحايا".

وأضافت الوكالة أن "فرق الإسعاف والدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث، وعملت على نقل جثث الضحايا"، فيما "باشرت الجهات المعنية إجراءاتها للكشف على المكان والتحقق من طبيعة الانفجار وأسبابه".

ولم تتضح على الفور أسباب الانفجار.