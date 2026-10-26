جاء ذلك خلال الجلسة السرية الثالثة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب تفويضا برلمانيا باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية.

وكان المجلس عقد جلستين يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي استمع خلالهما لعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية.

وكان مجلس النواب قد صوت على القرار نداءً بالاسم وفقا لما يقضي به الدستور الذي يشترط موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني.