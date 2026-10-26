وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في مؤتمر صحفي إن "التحقيقات في هجوم الكرك لا تزال مستمرة ولم تنته بعد رغم إلقاء القبض على المنفذين".

وأضاف: "عملية اعتقال منفذي هجوم الكرك كانت نوعية، وجرت في ظروف صعبة".

وشدد على أن "يد العدالة طالت اليوم منفذي هجوم الكرك الإرهابي. نحن حريصون على ألا تتكرر مثل هذه الحادثة التي وقعت في الكرك".

وأشار إلى أن الحكومة "لديها استراتيجية لوقف التطرف بكل الوسائل".

وحسبما أكد الفراية فإنه "لا يوجد ما يشير إلى ارتباطات للإرهابيين مع خلايا أخرى".

تفاصيل عملية القبض على منفذي هجوم الكرك

أوضح مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة أنه "تم القبض على 3 إرهابيين في العملية الأمنية اليوم".

ومن المعلومات التي كشفها المعايطة:

تم ضبط أسلحة وذخائر مع الإرهابيين الثلاثة بعد محاصرتهم في أحد المنازل.

الإرهابيون الثلاثة الذين قبض عليهم من عائلة واحدة، واثنان منهم شقيقان

الإرهابيون الثلاثة الذين قبض عليهم يقطنون في بلدة "حمود" في محافظة الكرك

لم يكن هناك تخطيط مسبق لتنفيذ الهجوم في الكرك بل كان لحظيا.

وبدوره قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن "ما يجمع الأردنيين أقوى من أي محاولة لبث الفرقة".

ولفت إلى أن "الحملة لاجتثاث الفكر المتطرف والتكفيري مستمرة في كافة القطاعات".

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة المشتركة والأجهزة الأمنية تمكنت فجر الإثنين من تحديد مكان تواجد منفذي العملية الإرهابية في كنيسة حمود.

وأكدت المديرية في بيان لها أن "الإرهابيين الثلاثة تحصنوا داخل أحد المنازل المهجورة ورفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية حيث طبقت معهم قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعا، دون وقوع أية إصابات في صفوف القوة الأمنية".

وتابعت المديرية أنه ضبط بحوزتهم بعد القبض عليهم وتفتيش مكان تواجدهم مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد، حسبما نقلت وكالة "بترا" للأنباء.

وهاجم 3 مسلحين قالت السلطات في وقت لاحق إنهم "متطرفون"، الجمعة، المشاركين في جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود جنوب الأردن، بإطلاق نار كثيف وقتلوا 9 أشخاص وأصابوا 25 آخرين، قبل ان يلوذوا بالفرار.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد وصف العملية بـ"الإرهابية"، وتوعّد بإنزال "أشد العقوبات" بالمهاجمين.

ويشكّل المسيحيون قرابة 3 بالمئة من سكان الأردن البالغ عددهم قرابة 11 مليونا.

وتضم محافظة الكرك التي يناهز عدد سكانها 375 ألفا تواجدا مسيحيا وازنا لعشائر مثل الهلسا والحجازين.

وشهدت المحافظة عام 2016 سلسلة هجمات نسبت في معظمها إلى تنظيم "داعش"، وكان أعنفها هجوم استهدف مركزا أمنيا ودوريات شرطة وأسفر عن 10 قتلى بينهم 7 عناصر أمن وسائحة في ديسمبر.