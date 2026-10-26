وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك": "تتابع وزارة الخارجية موقف مركب صيد مصري بالبحر الأحمر وتكثف جهودها لعودة طاقمه إلى أرض الوطن".

وأوضح البيان أنه "في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج، تتابع الوزارة عن كثب ملابسات احتجاز مركب الصيد المصري (محمد أبو العزائم) في منطقة تبوك بالبحر الأحمر، إثر دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ يوم 16 أكتوبر 2026".

وأضاف البيان: "في هذا السياق، أجرت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة اتصالات مكثفة مع كبار المسؤولين بالجهات السعودية المعنية، وفي مقدمتها خفر السواحل وسلطات الموانئ، لمتابعة الموقف والعمل على سرعة إنهاء إجراءات عودة المركب وطاقمه إلى مصر".

وتابع البيان: "أوفدت القنصلية مندوبا لزيارة البحارة المصريين التسعة الموجودين على متن المركب، للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من تلقيهم الرعاية اللازمة. وتتواصل المساعي والاتصالات مع الجانب السعودي الشقيق لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن".

وأهاب البيان بجميع الصيادين والعاملين على مراكب الصيد المصرية "ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة للملاحة والصيد البحري، وعدم تجاوز المياه الإقليمية للدول المجاورة دون الحصول على التصاريح اللازمة، تفاديا للتعرض للمساءلة القانونية، وحفاظا على سلامتهم ومصالحهم".