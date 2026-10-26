وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، لوكالة فرانس برس إنه تم نقل ثلاثة قتلى هم رجلان وطفلة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وأضاف بصل أنه تم تسجيل 11 قتيلا وأكثر من 50 جريحا في غارات جوية وبنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أقل من 24 ساعة.

وأكد مستشفى ناصر في المدينة وصول القتلى الثلاثة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مشيرا إلى أن "جثثهم ممزقة بفعل الإصابات المباشرة بشظايا الصاروخ الإسرائيلي، كما وصل للمستشفى عدد من المصابين بينهم طفل وامرأة".

وذكر المستشفى أنه تم التعرف على القتلى، وهم حسام فخري محمد الزاملي، وتامر أبو سنيمة، والطفلة جوري إسلام الصوفي.

وأوضح المستشفى أيضا أنه استقبل صباحا "إصابتين بنيران قوات الاحتلال قرب منطقة بئر 19 في جنوب خان يونس".

من جهة ثانية، قال مصدر أمني في غزة لفرانس برس إن "دبابات وآليات عسكرية تواكبها جرافة عسكرية توغلت صباح الاثنين في المنطقة الواقعة غرب الخط الأصفر في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح" وسط القطاع.

وأضاف أن عملية التوغل تزامنت مع "إطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال باتجاه المناطق الشرقية والشمالية" في دير البلح، التي تؤوي مئات عائلات النازحين.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في أكتوبر 2025، تسود هدنة هشة في قطاع غزة المدمر.

ومنذ ذلك الحين، قتل ما لا يقل عن 1538 شخصا، بحسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في القطاع، التي تديرها لجنة حكومية تابعة لحركة حماس، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وبدأت الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بعد هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1221 شخصا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل بحملة عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع، خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 74534 شخصا، وفق وزارة الصحة في غزة.

ورغم خفض إسرائيل وتيرة ضرباتها مقارنة بما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، فإنها تواصل استهداف القطاع، الذي تسيطر على نحو 70 بالمئة من أراضيه، بصورة شبه يومية.