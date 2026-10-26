وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت العملية لتحييد مصادر التهديد، ردًا على الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وأوضح المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن العملية ركزت أيضًا على قطع إمدادات الميليشيات بين مناطق سيطرتها.

وأضاف أنها شملت استهداف تحصينات وتجمعات لعناصر الميليشيات وعتادها العسكري عند خطوط التماس داخل اليمن.

وأكد المتحدث أن العملية تأتي في إطار الدفاع عن النفس وحماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، ومواجهة محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية واليمن.

ولم تتضمن المعلومات المنشورة تحديد المواقع المستهدفة أو حصيلة للخسائر البشرية.