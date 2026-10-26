وقالت المديرية، في بيان، إن فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت فجر الإثنين من تحديد مكان منفذي الهجوم، بعد عمليات بحث وتمشيط متواصلة منذ وقوع الحادث.

وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة تحصنوا داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، ورفضوا الاستسلام، قبل أن يبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية.

وأضافت أن القوة الأمنية تعاملت مع إطلاق النار وفق قواعد الاشتباك، وتمكنت من السيطرة عليهم وإلقاء القبض عليهم، بعد إصابتهم جميعا، دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصرها.

وأشارت المديرية إلى ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة المقبوض عليهم، عقب تفتيش المنزل الذي كانوا يتحصنون فيه.

وجددت مديرية الأمن العام تعازيها لأسر ضحايا الهجوم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الأردن سيبقى عصيا على كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.