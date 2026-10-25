وقالت الجماعة، في بيان، إنها استخدمت عشرات الصواريخ الباليستية في الهجمات، مدعية إصابة أهداف في المواقع الثلاثة.

وأضافت أن الهجوم على القاعدة الجوية في خميس مشيط استهدف مرابض طائرات ومخازن ذخيرة ومراكز للتحكم بالطائرات المسيّرة، فيما زعمت سقوط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين في الهجوم على القاعدة البحرية الجنوبية التابعة لحرس الحدود في جازان.

وبررت جماعة الحوثي الهجمات بأنها رد على غارات سعودية قالت إنها استهدفت صنعاء ومناطق أخرى، السبت، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وفي المقابل، أعلن الدفاع المدني السعودي، الأحد، إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، بعد اعتراضهما وتدميرهما.

وأوضح أن الشظايا سقطت في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، وتسببت أيضا في أضرار بثلاثة مبان سكنية وسبع مركبات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".