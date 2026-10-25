وقالت القيادة، في بيان، إن كوبر تفقد الوضع العملياتي خلال تحليقه فوق المضيق على متن مروحية "سي إتش-47 شينوك" تابعة للجيش الأميركي.

وأضافت أن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت المضيق بنجاح بدعم من قواتها خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال كوبر: "نواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع شركائنا الخليجيين وقطاع الشحن"، مؤكدا أن الزيارة تعكس التزام الولايات المتحدة باستمرار حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت "سنتكوم" أن قواتها طهرت ممرات الملاحة الدولية في المضيق من ألغام بحرية قالت إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.

والتقى كوبر خلال الزيارة عسكريين أميركيين شاركوا في مهمة إزالة الألغام، وشكرهم على جهودهم.

وقال إن مسارات العبور الرئيسية في المضيق باتت خالية من الألغام البحرية الإيرانية، مشددا على مواصلة العمل لضمان تدفق حركة السفن التجارية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأميركية ومجلس التعاون الخليجي وقطاع الشحن.

وبحسب بيان القيادة، عبرت أكثر من 95 بالمئة من السفن التي أبحرت في المضيق خلال الأشهر الأخيرة بأمان، رغم ما وصفته باعتداءات الحرس الثوري الإيراني.

واعتبرت "سنتكوم" أن ذلك يظهر سيطرة الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين على الممر المائي الدولي.