وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس فواز بن زنعاف السهلي، رئيس الهيئة العامة للنقل، أن طموحات المملكة تتجاوز تطوير الموانئ إلى بناء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية، تعزز مكانتها شريكا موثوقا في التجارة الدولية، مشيرا إلى أهمية التكامل بين النقل البحري والبري.

وتناولت المناقشات التطورات المرتبطة بحركة الملاحة في قناة السويس والخيارات البديلة لمسارات الشحن، إلى جانب أهمية تعزيز الترابط بين الموانئ وشبكات النقل، بما يمنح أصحاب البضائع والمشغلين مرونة أكبر.

وفي هذا السياق، قال مهند المحجوب، نائب الرئيس في شركة تحالف: "إن جمع قادة القطاع في جدة في هذا التوقيت بالذات أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالشركات تتخذ قرارات فورية بشأن مسارات الشحن والطاقة الاستيعابية والاستثمارات، وتعتمد هذه القرارات على بناء علاقات قوية وموثوقة عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد. وتُبرز النقاشات التي يشهدها مؤتمر هذا العام كيف تسهم القدرات البحرية واللوجستية للمملكة العربية السعودية في تمكين الشركات من الاستجابة للاضطرابات وتعزيز ثقتها في المسارات والخدمات التي تعتمد عليها. وتكمن قوة المملكة في قدرتها على توحيد هذه الإمكانات والتكيف بمرونة مع التحديات والضغوط، وضمان استمرار حركة التجارة العالمية بسلاسة".

من جانبه، قال المهندس عصام العماري، وكيل الهيئة للنقل البحري في الهيئة العامة للنقل: "يمثل تطوير قطاع النقل البحري ركيزة أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحسين الترابط التجاري، ودعم استمرار تدفق البضائع عبر الأسواق الإقليمية والدولية".

وأضاف: "يوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية، الذي يربط بين الممرات التجارية البحرية الرئيسية عبر ثلاث قارات، قاعدة قوية لتوسيع دورها في الخدمات اللوجستية العالمية. وتتمثل أولويتنا في تحويل هذه الميزة إلى مزيد من الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحقيق نمو مستدام في قطاع النقل البحري".

وناقش المشاركون فرص تعزيز حركة بضائع العبور عبر المملكة إلى الأسواق الخليجية. وشهد المؤتمر الإعلان عن تعاون بين الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" وجامعة جدة، فيما أعلنت شركة فيصل محمد حجي وشركاه المحدودة (FMH Marine Services) اعتماد هوية تجارية جديدة تواكب توسع خدماتها.

وعلى صعيد التقنية، استعرضت الجلسات دور الأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين جدولة السفن والشاحنات ورفع كفاءة استخدام المحطات، فيما تناولت جلسات خفض الانبعاثات استخدام الوقود الحيوي وأنظمة الدفع الهجينة وتقنيات احتجاز الكربون.

وامتدت المناقشات إلى دور المراسي البحرية في دعم السياحة، إذ استعرضت أوريلا بليك من شركة صلة أهمية المرافق المتخصصة في استقطاب اليخوت الفاخرة.

وقالت ريّانة الغامدي، نائبة المدير العام لشركة "Samaco": "نطمح إلى تقديم ما يتجاوز مجرد تشغيل المراسي البحرية؛ إذ نسعى إلى دعم مختلف احتياجات العملاء في القطاع البحري، بدءاً من توفير القوارب وخدمات ما بعد البيع، وصولاً إلى مرافق المراسي، مع الإسهام في نمو القطاع بالمملكة العربية السعودية".