وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني إن الفرق باشرت سقوط الشظايا في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر أيضا عن أضرار مادية في 3 مبان سكنية و7 مركبات، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف أنه جرى تنفيذ الإجراءات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت السعودية اعتراض 10 صواريخ باليستية وصاروخ كروز وطائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون من اليمن خلال أقل من 12 ساعة.

وذكرت أن الصواريخ الباليستية العشرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية. كما وردت تقارير عن اعتراض صاروخ باليستي استهدف الرياض وآخر باتجاه خميس مشيط، من دون أن يتضح ما إذا كانا ضمن الحصيلة المعلنة.

وأفاد صحفي في وكالة فرانس برس بسماع 3 انفجارات في الرياض خلال الساعات الأولى من صباح الأحد، بعدما تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف المحمولة تنبه إلى وجود "تهديد جوي" وتدعو إلى الاحتماء.

وكانت السعودية أعلنت، السبت، اعتراض 3 صواريخ باليستية استهدفت الرياض والطائف وينبع، إضافة إلى طائرة مسيرة في إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وتزامنت هذه التطورات مع ترتيبات لإعادة تشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد نحو أسبوعين من تعليق العمليات التشغيلية.

وأعلن المطار تخصيص الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية، والصالة رقم 2 للرحلات الدولية للناقلات الوطنية، اعتبارا من الأحد، داعيا أصحاب الحجوزات المؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه.

وكان الحوثيون أعلنوا، السبت، مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت السعودية، فيما قالت وسائل إعلام تابعة للجماعة إن القوات السعودية شنت غارات على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.