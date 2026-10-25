وانطلق الموكب الجنائزي من مستشفى الكرك الحكومي متوجها إلى الكنيسة في قرية حمود، وفق ما نقلته قناة "المملكة".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 9، بعد وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في الهجوم الذي وقع خلال مراسم جنازة، الجمعة.

وأطلق مسلحون النار على المشاركين في الجنازة، في هجوم وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي"، وأثار إدانات رسمية وشعبية.

وقال الأمن العام الأردني، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إن هوية المنفذين لم تكن قد تحددت، مؤكدا استمرار التحقيقات وجمع المعلومات لتعقبهم وإلقاء القبض عليهم.

وترأس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، السبت، اجتماعا أمنيا، وجه خلاله الأجهزة الأمنية بالرد بحزم وملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

وكان الملك عبد الله قد زار المصابين في مستشفى الأمير علي بن الحسين عقب الهجوم، وقال: "دم الأردني غالٍ وسنضرب بيد من حديد كل من تطاول على هذا البلد"، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".