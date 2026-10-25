وذكرت السعودية أنها اعترضت 10 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من البلاد، فيما أفادت تقارير باعتراض صاروخ باليستي استهدف الرياض، وصاروخ آخر كان متجها نحو منطقة خميس مشيط جنوبي البلاد.

ودوت انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، حيث أفاد صحافي في وكالة فرانس برس بسماع 3 انفجارات في الساعات الأولى من الصباح.

وسبق ذلك إرسال رسائل تحذيرية إلى السكان عبر الهواتف المحمولة، تنبههم إلى وجود "تهديد جوي" وتدعوهم إلى الاحتماء.

وفي وقت سابق ، أُعلنت السعودية السبت اعتراض 3 صواريخ باليستية استهدفت الرياض والطائف وينبع، غربي البلاد، إضافة إلى طائرة مسيرة في إحدى المحافظات الشرقية.

وتأتي هذه التطورات فيما تستعد السلطات السعودية لإعادة تشغيل مطار الرياض الدولي، بعد نحو أسبوعين من الإغلاق، رغم استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون من اليمن.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، السبت، مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت السعودية، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للجماعة أن القوات السعودية شنت غارات على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى.