تفصيلا، افاد مراسلنا بوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

وقالت طبية في غزة إن شخصا قتل جراء قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في الأثناء تواصل آليات الجيش الإسرائيلي استهداف منازل وخيام المواطنين بإطلاق نار مكثف ومباشر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار في مناطق جنوب القطاع، وعمليات نسف شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة طفلة متأثرة بجراحها بعد إصابتها برصاص إسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

يأتي ذلك بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتي نسف شرق مخيم البريج أسفرت عن تدمير عشرات المنازل داخل الخط الأصفر.

كما تعرضت مناطق شرق غزة إلى استهدافات بقنابل متفجرة ألقتها مسيرات إسرائيلية، في وقت قصفت فيه زوارق إسرائيلية شاطئ غزة بالقذائف.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مقتل فلسطيني برصاص بنيران إسرائيلية بالقرب من قرية المصدر وسط قطاع غزة.

وحتى أمس السبت، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 74,540 قتيلا، و175,678 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب مصادر طبية فلسطينية.