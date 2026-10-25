وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في عمان نايف المشاقبة ببدء الاستعدادات، صباح الأحد، لنقل جثامين الضحايا من مستشفى الكرك الحكومي إلى مقبرة قرية الحمود، القريبة من الكنيسة التي تعرضت للهجوم.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم التشييع في الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، على أن تنطلق الجنائز من عدة كنائس، قبل أن تتجمع في موقع الدفن بقرية الحمود، حيث جرى تجهيز قبر جماعي ونصب تذكاري تخليدًا لذكرى الضحايا.

كما تقرر إقامة بيت عزاء مشترك لجميع عائلات الضحايا، في صواوين موحدة جرى تجهيزها بمحافظة الكرك لاستقبال المعزين.

وفيما يتعلق بالمصابين، أكد مراسلنا أن الحالة الصحية لبقية المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الكرك مستقرة.

وأضاف أن 3 مصابين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، وسط توقعات بخروج المزيد خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مراسم التشييع في وقت تسود فيه حالة من الحزن محافظة الكرك، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة في قرية الحمود.