وأضاف الجيش أنه سيحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن يومي الأحد والإثنين، باستثناء المناطق الصناعية و"عدد محدود" من المواقع الأخرى المعتمدة.

وتأتي هذه التدابير في ظل عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية عقب هجوم مميت بالرصاص نفذه مسلحان فلسطينيان بالقرب من مدينة الخليل يوم الجمعة، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، كما قتل الفلسطينيان المشتبه بهما، وهما أيضا من الخليل.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نحو 2000 فلسطيني قد نزحوا من منازلهم في الخليل.

وقال كاتس لهيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) إن "وحدات خاصة من الجيش تنفذ عمليات هناك حاليا."

وأضاف أنه لن يسمح للسكان النازحين بالعودة إلى أحياء مدينة الخليل "حتى نحل جميع المشاكل مع حماس في الخليل".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، أمس السبت، إنه "في ضوء التقييم الميداني للوضع، تقرر أنه اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الإثنين، لن يُسمح للعمال الفلسطينيين بدخول التجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن للعمل، باستثناء المناطق الصناعية وعدد محدود من المناطق الأخرى المعتمدة".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، وبناء على توصية المؤسسة الأمنية، وافقت القيادة السياسية على فرض حظر على دخول العمال الفلسطينيين وخروجهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وغور الأردن، بما في ذلك المناطق الصناعية، فضلًا عن إغلاق جميع المعابر البرية طوال يوم الانتخابات، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026".