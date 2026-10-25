وقال كاتس، في تصريح لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إن "وحدات خاصة من الجيش تنفذ عمليات هناك حالياً".

وفي سياق الإجراءات الإسرائيلية، أعلن الجيش فرض إغلاق على الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. كما سيُحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن الأحد والإثنين، باستثناء المناطق الصناعية وعدد محدود من المواقع المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تواصل إسرائيل عملية عسكرية في الضفة الغربية، عقب هجوم بالرصاص قرب الخليل يوم الجمعة أسفر، بحسب الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين. وقُتل المسلحان الفلسطينيان المشتبه بهما، وهما من الخليل.

وقال الجيش إن قواته، بمشاركة شرطة الحدود والأجهزة الاستخباراتية، نفذت عمليات في نحو 40 منطقة و400 موقع في أنحاء الضفة الغربية، واعتقلت قرابة 40 مشتبهاً بهم، بينهم أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأضاف أن جميع المعابر البرية بين الضفة الغربية وإسرائيل ستُغلق أمام الفلسطينيين يوم الانتخابات.