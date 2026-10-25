وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي إن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط أجزاء من الصاروخين في وادي المغمس شرق مكة، وشظايا في حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

ونقلت وكالة رويترز، عن الحوثيين قولهم، إنهم نفذوا 7 عمليات عسكرية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، لاستهداف مطارات ومنشآت نفطية وقاعدة جوية في السعودية.

وقال الحوثيون إن هجماتهم استهدفت مطارات الرياض والدمام ونجران وقاعدة خميس مشيط الجوية، وشركة أرامكو في ينبع ومصفاة رابغ النفطية إضافة إلى أنبوب نقل النفط الخام من الشرق إلى الغرب.

من ناحية ثانية، قالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخين على محافظة لحج جنوبي اليمن.

وأضافت المصادر أن صاروخا استهدف معسكرا للقوات الحكومية في منطقة الوهط وآخر سقط في منطقة قرب حي سكني.

من ناحيتها، أعلنت الحكومة اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مقريْنِ لخفر السواحل في مدينة عدن بثلاثة صواريخ باليستية.

وقالت الداخلية اليمنية إن صاروخين استهدفا مقر خفر السواحل في ديوان الوزارة، فيما استهدف صاروخ ثالث مبنى خفر السواحل في مديرية التواهي بعدن.