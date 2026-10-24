ودعا المطار، في تنويه للمسافرين، أصحاب الحجوزات المؤكدة إلى التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وتأتي الترتيبات الجديدة بعدما شهد المطار تعليقا لعملياته التشغيلية خلال أكتوبر. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت، في 10 أكتوبر، تعرض المطار لاعتداء وتعليق العمليات مؤقتا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي 12 أكتوبر، أعلنت الهيئة تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار.