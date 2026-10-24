وأوضح، في بيان، أن العمليات نفذت بالتعاون مع حرس الحدود وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وركزت على مواقع وصفها بأنها مرتبطة بحركة حماس.

وأضاف أن الاعتقالات شملت أشخاصا يشتبه في تورطهم في التحريض وإلقاء الحجارة وأعمال شغب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت نحو 20 شخصا خلال عمليات شملت عشرات المواقع في مدينتي الخليل وحلحول.

وفي عمليات أخرى، داهمت قوات من "لواء عتصيون" أكثر من 70 موقعا موزعة على أكثر من عشر قرى، واعتقلت أشخاصا، بينهم من قالت إنهم ينتمون إلى حماس، للاشتباه في زرع عبوات ناسفة والترويج لأنشطة وصفها الجيش بأنها "إرهابية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود هدم نصب تذكارية في نطاق عمل لواءي "السامرة" و"منشيه"، قال البيان إنها أقيمت لأشخاص شاركوا في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين إسرائيليين.

وأضاف أنه اعتقل شخصين للاشتباه في اعتدائهما على مدنيين إسرائيليين في قرية بورين، وعثر على سلاح صيد في بلدة سيلة الظهر.

وأشار إلى تنفيذ عمليات في نحو 15 قرية ضمن نطاق "لواء بنيامين"، أسفرت عن اعتقالات طالت أشخاصا قال إنهم ينتمون إلى حماس، وآخرين يشتبه في مشاركتهم في هجمات وأعمال شغب.

كما شملت العمليات في نطاق "لواء إفرايم" اعتقالات وعشرات التحقيقات الميدانية وعمليات تفتيش بحثا عن أسلحة.