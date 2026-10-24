وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، إن الهجوم استهدف تجمعات عسكرية يشرف ضباط سعوديون على تجهيزها لشن عمليات ضد قوات الجماعة، وفق روايته.

ولم يقدم سريع تفاصيل عن طبيعة الأسلحة المستخدمة أو نتائج الهجوم، فيما لم تتوافر على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وسبق الإعلان الحوثي إفادة مصادر محلية بسماع ثلاثة انفجارات في عدن، وقع اثنان منها في محيط مطار عدن الدولي بمديرية خور مكسر، والثالث في مديرية التواهي، بالقرب من مقر خفر السواحل.

ويأتي الهجوم بعد سلسلة استهدافات شهدتها عدن خلال أكتوبر، طالت مطارها الدولي ومجمع قصر معاشيق، مقر الحكومة اليمنية.

وفي 15 أكتوبر، أعلنت الحكومة اليمنية استهداف قصر معاشيق بالصواريخ والمسيّرات، بينما أعلن وزير الصحة مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين من أفراد الحراسة والعاملين.

كما أعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض مطار عدن لهجوم بصاروخين باليستيين في 16 أكتوبر، تزامن مع استعداد طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية للإقلاع إلى القاهرة، مما استدعى إخلاءها.

واتهمت السلطات المحلية في عدن الحوثيين بمحاولة عرقلة حركة الطيران واستهداف المنشآت الحيوية، مؤكدة استمرار عمل الحكومة ومؤسساتها رغم الهجمات.