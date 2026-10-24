أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، السبت، اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا استهداف كنيسة في محافظة الكرك، الذي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
كما قدم الشيخ محمد بن زايد تعازيه ومواساته إلى الشعب الأردني الشقيق وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وفق وكالة أنباء الإمارات.
وأكد تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد كل ما يستهدف زعزعة أمنها وسلامة مواطنيها.
من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الأردن وشعبه.