كما قدم الشيخ محمد بن زايد تعازيه ومواساته إلى الشعب الأردني الشقيق وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وأكد تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد كل ما يستهدف زعزعة أمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لرئيس دولة الإمارات على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الأردن وشعبه.