وقالت الحكومة الفلسطينية، في بيان نشره مركز الاتصال الحكومي على صفحته بموقع فيسبوك، إن ذلك يأتي في وقت لا تزال فيه مخيمات شمالي الضفة الغربية ومدنها تعاني من تداعيات التهجير والهدم، بعد إجبار أكثر من 40 ألف مواطن على ترك منازلهم منذ مطلع عام 2025 وحتى اليوم.

ووصفت الحكومة هذا التصعيد الإجرامي بأنه "عمل عدواني يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته"، محملة "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التمادي الخطير"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف الاحتلال وحكومته عن الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم التي تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت أن "هذا التصعيد الذي طال جميع المحافظات لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وأن استمراره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد"، مشددة على أن "شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا، ومتمسكا بأرضه، ومقدساته، وحقوقه التاريخية الثابتة".

وأجبرت القوات الإسرائيلية عشرات المواطنين الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفق مصادر محلية فلسطينية.

نتانياهو: "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما أمر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق عقب هجوم استهدف جنودا في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية تجنب نتانياهو الإجابة بشكل مباشر عما إذا كان يعتزم تفكيك السلطة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أنه يفضل أسلوب "المباغتة والمفاجأة".

وأورد "لقد غيّرنا الشرق الأوسط. قلت إننا سنُحدث تغييرا، وهذا ما فعلناه"، وذلك في مقابلة مع شبكة آي24 نيوز أجريت في ساعة متأخرة الجمعة.

وأضاف "هناك مفاجأة كبيرة جدا بانتظار السلطة الفلسطينية أيضا".

وكان نتانياهو قد توعد الجمعة برد عسكري قوي عقب مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.