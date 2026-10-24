وفي وقت لاحق، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينتي الطائف وينبع.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان السعودية إسقاط صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية من المملكة.

وكان دوي انفجارين شمع في الساعات الأولى من صباح السبت في الرياض، حسب "فرانس برس"، عقب تحذير الدفاع المدني السعودي من تعرضها لـ"هجوم جوي معاد".

وأفاد صحفي في "فرانس برس" بسماع انفجارين قويين بعد دقائق قليلة من تلقي السكان تحذيرا، رفع بعد دقائق.

وجاء في التحذير: "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معاد. يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب".

كما أطلق الدفاع المدني تحذيرا مماثلا في وادي الدواسر جنوب العاصمة ونجران جنوبي المملكة.