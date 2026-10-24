وأشارت السفارة الأميركية في الأردن إلى تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية في عمان ومواقع أخرى.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أفادت بسقوط 7 قتلى و27 مصاباً يتلقون العلاج جراء الهجوم، وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة مرتكبي الجريمة، فيما طوّقت منطقة الحادث في الكرك. ولا يزال التحقيق جارياً.

وقالت السفارة الأميركية في عمان في التنبيه الأمني "تشهد المراكز التجارية ومواقع أخرى، بما فيها السفارات الأجنبية في عمّان، إجراءات أمنية مشددة. وينبغي للمواطنين الأميركيين توقع انتشار أكبر للشرطة في مناطق عديدة من الأردن".

وأضافت "نذكّر المواطنين الأميركيين بضرورة توخي الحذر، ونحثهم على متابعة المستجدات العاجلة الصادرة عن السلطات الأردنية، ومنها مديرية الأمن العام الأردنية عبر حسابها على منصة إكس".

وختمت بالقول "ستواصل السفارة الأميركية في الأردن تقييم الوضع، وستقدم معلومات إضافية عند الحاجة".