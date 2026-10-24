وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن بدء عملية عسكرية في الحي الذي انطلق منه منفذا عملية الخليل، تستمر عدة أيام، وتتضمن عمليات تفتيش وتمشيط واسعة للكشف عن الأسلحة والبنية التحتية التي وصفها بـ"الإرهابية"، بمشاركة جهاز المخابرات الشاباك وقوات من حرس الحدود، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وأشار إلى أن سكان المنطقة سيتمكنون من المغادرة عبر 3 منافذ، بعد الخضوع للتفتيش والاستجواب الأمني.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة، في إطار عمليات قال إن قواته تنفذها ضد عشرات البؤر في أنحاء الضفة الغربية، مؤكداً مواصلة عملياته الهجومية لإحباط الأنشطة التي وصفها بالإرهابية وحماية الإسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات الإسرائيلية تحول عددًا من المنازل بمدينة الخليل إلى ثكنات عسكرية للجنود.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية عززت الليلة الماضية من اقتحامها وانتشارها في مدينة الخليل، وذلك عقب إغلاقها كافة المداخل والطرق المؤدية والرابطة بمدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية، إن القوات الإسرائيلية، المعززة بالآليات والجرافات، اقتحمت عدة مناطق في الخليل.

وشهدت محافظة الخليل بمدينتها وبلداتها ومخيماتها إغلاقا كاملا، فيما أعلنت الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها السبت، كما أصدرت نقابة النقل والمواصلات بيانا لتعطيل حركة المركبات السبت حفاظا على أرواح المواطنين وعدم تعرضهم للخطر على الحواجز العسكرية التي نصبتها القوات الإسرائيلية في المحافظة.

إلى ذلك، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم 13 بلدة في شمالي الضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين.