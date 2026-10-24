وأفاد صحفي في "فرانس برس" بسماع انفجارين قويين بعد دقائق قليلة من تلقي السكان تحذيرا، رفع بعد دقائق.

وجاء في التحذير: "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معاد. يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب".

كما أطلق الدفاع المدني تحذيرا مماثلا في وادي الدواسر جنوب العاصمة ونجران جنوبي المملكة.

وفي السياق ذاته، أعلنت السعودية إسقاط صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية من المملكة.

وصعد الحوثيون هجماتهم على السعودية هذا الشهر، بما شمل ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 أكتوبر.