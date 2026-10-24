وتقول المذكرة إن مخططات الاغتيال الإيرانية وصلت إلى "مراحل متقدمة".

وفي المذكرة المكونة من صفحة واحدة، حذر مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون روبيو، من أن "المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخطط الاغتيال الإيرانية يجب أن تصل إلى عدد أكبر من الموظفين الأميركيين، ممن لا يملكون حاليا تصريحا للاطلاع عليها".

ولا تحدد المذكرة أهدافا أو دولا أو طبيعة المخططات، لكنها تشير إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأساسية تمت مشاركتها بالفعل مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية.

ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن هذه المعلومات الاستخباراتية "أحد الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية الأميركية إلى تقليص عدد موظفيها في بعض السفارات في الشرق الأوسط"، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع.

كما يخشى المسؤولون الأميركيون من أن توسع جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، نطاق هجماتها لتتجاوز السعودية وتطال دولا أخرى في المنطقة.

ومما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ​​المتقلب احتمال تجدد العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ربما في أعقاب انتخابات الكنيست وانتخابات التجديد النصفي.

والجمعة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في فلوريدا: "قد نقوم بعملية صغيرة أخرى من نوع (الغضب الملحمي)، أو ربما يوافق (الإيرانيون) على إبرام اتفاق".

وأضاف: "إذا كانوا أذكياء، فسيقولون ببساطة: دعونا نبدأ العمل الجاد، لكنني أشك في أنهم سيفعلون ذلك، ربما لأنهم ليسوا أذكياء".