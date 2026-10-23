وفي بيان نشره على "فيسبوك"، أكد الطيب "وقوف الأزهر الشريف إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة التطرف والإرهاب".

وأعرب الإمام الأكبر عن تضامنه الكامل مع الأردن قيادة وشعبا، وقال: "قلوبنا مع أهلنا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إزاء ما تعرضت له إحدى الكنائس في محافظة الكرك من اعتداء إرهابي آثم استهدف الأبرياء الآمنين، في جريمة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتكشف عن تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق".

وتوجه الطيب بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا وذويهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وقتل 7 أشخاص وأصيب 40، الجمعة، عندما أطلق مسلحون النار خلال جنازة في كنيسة بمحافظة الكرك، في هجوم وصفته السلطات بأنه عمل إرهابي نفذه متطرفون.