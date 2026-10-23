وذكر الجيش أن قوات مشتركة تضم وحدات من الجيش، وجهاز الأمن العام "شين بيت"، وشرطة الحدود، والإدارة المدنية، تنفذ "عمليات تفتيش دقيقة وموجهة" في المنطقة.

وقال إن العمليى تهدف إلى "كشف وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، وضبط أسلحة، بالإضافة إلى استجواب عشرات المشتبه بهم".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية "محددة النطاق وتتركز في المنطقة التي انطلق منها المسلحون، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين في المنطقة التي تجري فيها العمليات سيتمكنون من المغادرة عبر 3 نقاط خروج مخصصة، وذلك بعد خضوعهم لعمليات استجواب وتدقيق أمني"، مضيفا أن "أي شخص تثار حوله الشكوك خلال هذه الإجراءات سيؤخذ للتحقيق من قبل القوات الأمنية".

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أجبر سكانا على مغادرة منازلهم، خلال اقتحام منطقة الجلدة بمدينة الخليل.

وفي وقت سابق من الجمعة، فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا على مدينة الخليل والبلدات والقرى الفلسطينية المجاورة لها.

كما ذكر الجيش أن قواته تعمل على هدم "منشآت غير قانونية قد تشكل خطرا أمنيا"، في محيط موقع الهجوم.

والجمعة نفذ مسلحان هجوما قرب الخليل، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية "على نطاق غير مسبوق منذ عقود"، عقب الهجوم.

وسارع نتنياهو الذي يخوض معركة محتدمة للفوز في الانتخابات العامة المقررة الثلاثاء، ووزراء من حكومته، الى الإدلاء بتصريحات تصعيدية وعنيفة حول الهجوم.

وقال إنه سيتم في خطوة أولى "إبعاد سكان من الخليل وتفتيش منازل وتدمير البنية التحتية للإرهابيين".