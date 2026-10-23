وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر ⁠إن أنقرة "لا تتوقع أن تشتبك قواتها في قتال مع الحوثيين" المتحالفين مع إيران، في إطار الاتفاقية الدفاعية.

وأضاف غولر لقناة "‌ستار" التلفزيونية: "نحن ‌لا نتصور على الإطلاق الدخول في أي اشتباكات مع الحوثيين".

وكشف الوزير أن "أي دعم عسكري ‌تركي للسعودية سيهدف في ‌المقام ⁠الأول إلى تعزيز الردع، كما هو الحال في قطر".

وأشار غولر إلى أن تركيا "⁠ستقيّم ‌طلبات الدعم العسكري الواردة من ⁠السعودية، وستحدد نطاق أي مساعدة، بعد ⁠أن يصادق البرلمان على الاتفاقية، ووفقا للإجراءات القانونية ⁠اللازمة والتفويض البرلماني".

ويلزم اتفاق مكة، الذي وقع في أغسطس الماضي وعرض على البرلمان التركي للتصديق عليه هذا الأسبوع، الدول الثلاث باعتبار أي هجوم مسلح على إحداها ‌بمثابة هجوم على الجميع.