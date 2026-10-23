وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن رئيس الوزراء أصدر بلاغا، الجمعة، "يقضي بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء المملكة لمدة ثلاثة أيام.

ووفق ما أعلن رئيس الوزراء فإنه "اعتبارا من اليوم الموافق 23 أكتوبر 2026، تنكّس خلالها الأعلام فوق مباني الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة؛ حدادا على أرواح الشهداء الأبرياء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم والجبان على كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، وتعبيرا عن حزن الأردنيين جميعا وتضامنهم في هذا المصاب الأليم".

ويأتي القرار حدادا على أرواح ضحايا الاعتداء الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، والذي أسفر عن سقوط 7 قتلى و40 جريحا، بحسب ما أعلنت الحكومة الأردنية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد زار، الجمعة، مصابي الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، جنوبي الأردن، للاطمئنان على سلامتهم.

كما تفقد الملك المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الكرك الحكومي، مؤكدا أن المملكة ستواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات.