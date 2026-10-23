وأضاف البدور، خلال مؤتمر صحفي في محافظة الكرك، أن حالتين من الوفيات سجلتا في مستشفى الكرك الحكومي، وخمس وفيات في المستشفى العسكري.

وأوضح أن 14 حالة راجعت المستشفى الحكومي بالكرك، فيما راجعت 26 حالة مستشفى الأمير علي العسكري، مشيرا إلى تحويل 3 حالات إلى المستشفى الإيطالي، حيث ما تزال موجودة فيه.

وبيّن البدور أن حالتين حرجتين تتلقيان العلاج حاليا في المستشفى العسكري، فيما تخضع الحالات الأخرى للعلاج، ووصف وضعها العام بالمستقر.

وأضاف أن مستشفى الأمير علي العسكري استقبل 9 حالات محولة، فيما استقبل مستشفى الكرك الحكومي 3 حالات محولة.

وأشار البدور إلى إرسال فرق جراحية فور ورود نبأ الحادثة، موضحا أن الفرق من الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة تعمل معا وبكامل طاقتها للتعامل مع الإصابات.

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الهجوم جاء نتيجة فكر تكفيري متطرف، مؤكدا أن السلطات المختصة لاحقت وتلاحق كل من له صلة بالحادث.

كما شدد على أن مرتكبي الجريمة سينالون القصاص على يد الأجهزة الأمنية، وأن الجريمة الإرهابية لن تمر دون محاسبة كل من يقف خلفها.

وقال إن الدولة لاحقت وتلاحق المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وإن الأجهزة الأمنية تلاحق كل من له يد فيها، مشددا على أن الدولة لن تتهاون في ملاحقة الفاعلين.

وأكد المومني أن مرتكبي الجريمة لا يعبرون عن قيم المجتمع الأردني وتآخيه، ولا يمثلون الأردن، مشددا على أن أي محاولة لبث الخوف أو زرع الفتنة لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسكهم أو من قيم التعايش المشترك.

وقال المومني إن ما حدث في الكرك نتيجة فكر تكفيري متطرف، مؤكدا أن الجريمة الإرهابية غريبة عن الأردن.

وأضاف أن هناك متطلبات تحقيقية مهمة لن تفصح عنها الجهات المعنية إلا بعد التحقق منها، مشددا على أهمية تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات أولا بأول في مثل هذه الأزمات.

وبيّن الوزير أن الأردن لن يسمح لأي جهة بالمساس بأمنه، مؤكدا أن أي محاولة لزرع الخوف أو الفتنة والنيل من وحدة الأردنيين لن تنجح.

وأشار وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن "المسيحيين جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني الأردني، وأن حضورهم متجذر في تاريخ هذه الأرض وهويتها وسرديتها الوطنية"، مشددا على أن أي اعتداء على أي أردني، أيا كان دينه أو معتقده، هو اعتداء على الأردن بأسره.

وقال المومني إن "المسيحيين شركاء في تاريخ الأردن وحاضره ومستقبله"، مؤكدا أن الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك لن تنجح في بث الخوف أو زرع الفتنة بين الأردنيين، أو النيل من وحدتهم وتماسكهم وقيم التعايش المشترك".