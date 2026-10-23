وقال الملك عبد الله الثاني، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وأضاف أن "جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين".

وأكد أن "دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد".