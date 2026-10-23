زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، مصابي الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، جنوبي الأردن، للاطمئنان على سلامتهم.
وتفقد الملك المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى الكرك الحكومي.
وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردني أن المملكة ستواجه العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات.
وقال الملك عبد الله الثاني، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".
وأضاف أن "جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر. أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين".
وأكد أن "دم الأردني غالي، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذه البلد".
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، قد أعلنت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف المشاركين في جنازة بمحافظة الكرك جنوبي البلاد، وهي 7 قتلى و34 مصابا، في حادث نفذه مسلحون مجهولون.