وأعربت المواقف العربية عن التضامن مع الأردن في مواجهة العنف والتطرف، وشددت على ضرورة حماية وحدة المجتمع ومنع محاولات بث الفرقة والفتنة.

الإمارات

وأدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار الإرهابية التي وقعت في كنيسة حمود بمحافظة الكرك.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

كما أعربت الوزارة "عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

مصر

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعازي إلى الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني في ضحايا الهجوم، الذي وصفه بأنه "إرهابي غادر".

وأكد إدانة مصر الكاملة لهذه الأعمال التي تتنافى مع القيم الإنسانية، ووقوفها بجانب الأردن في مواجهة الحادث وكافة صور العنف والإرهاب.

العراق

وأعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن إدانته الشديدة للهجوم، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأكد حسين تضامن العراق مع الأردن في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن استهداف المشيعين خلال جنازة في كنيسة يسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع.

وأضاف أن معاناة الشعب العراقي الطويلة من الإرهاب تعزز أهمية التضامن والتعاون في مواجهته.

فلسطين

وأدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداء على كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود، مؤكدة رفضها المطلق للإرهاب والعنف الذي يستهدف الأبرياء ودور العبادة.

وشددت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، على أن استهداف دور العبادة جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتتعارض مع تعاليم الأديان الداعية إلى التسامح والمحبة واحترام كرامة الإنسان.

وأكدت أن الهجوم لن ينال من وحدة الشعب الأردني وتماسكه، وأن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين والتمسك بالعيش المشترك يشكلان ركيزة في مواجهة التطرف.

كما أعربت عن ثقتها بقدرة المؤسسات الأردنية على ملاحقة المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

سوريا

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جاورجيوس بمحافظة الكرك، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت تضامن سوريا الكامل مع الأردن، قيادة وشعبا، ووقوفها إلى جانبه في مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره ونسيجه الوطني، مشددة على رفضها القاطع لجميع أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين.

وقدمت الوزارة التعازي إلى الأردن وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ودوام الأمن والاستقرار للمملكة.