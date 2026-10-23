وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في أعقاب هذا الاعتداء الإرهابي الغادر، ودعمها لجميع القرارات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها والزائرين.

كما أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.